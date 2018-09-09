العراق يعتبر قصف إيران لمعسكر في أربيل خرقا لسيادته‎

أبدت الخارجية العراقية اليوم الأحد، رفضها للقصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف معسكرا لحزب معارض لطهران في أربيل عاصمة إقليم شمالي العراق، معتبرة إياه خرقا لسيادة البلاد.

واستهدف القصف الصاروخي الإيراني السبت، معسكرا للحزب الديمقراطي الكردستاني- إيران (حدكا) في قضاء كويسنجق التابع لأربيل خلال اجتماع لكوادر الحزب، ما أوقع 16 قتيلا و40 جريحا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها “تعبر عن رفضها للقصف الذي استهدف قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى”.

وعبرت الوزارة عن “رفضها القاطع لخرق السيادة العراقية من خلال قصف أي هدف داخل أراضيها دون تنسيق مسبق مع الجهات العراقية لتجنيب المدنيين آثار تلك العمليات”.

وينشط الحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران، المعارض لطهران، في معسكرات ضمن محافظة أربيل بإقليم شمال العراق، منذ 1996.

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