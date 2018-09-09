كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا لا يشمل الصواريخ البالستية

نظمت كوريا الشمالية اليوم الاحد عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، من دون ان يشمل العرض الصواريخ البالستية عابرة للقارات.

وقد اشترطت أمريكا على كوريا الشمالية تنفيذ 47 مطلبا، من بينها نزع سلاحها النووي بالكامل، كشروط لرفع العقوبات عنها.

وكان كيم جونغ أون أعلن في ابريل الماضي استكمال تطوير التسلح النووي للبلاد وجعل من البناء الاقتصادي الاشتراكي الأولوية الاستراتيجية الأولى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الشمالي كيم جونغ أون عقدا مباحثات تاريخية في سنغافورة منتصف يونيو الماضي.

وتحتفل كوريا الشمالية في التاسع من سبتمبر بتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وهو اسمها الرسمي في 1948.

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