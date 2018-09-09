مانشستر يونايتد يفكر في إعادة بوجبا ليوفنتوس مقابل ديبالا
لم تتوقف التقارير حول رغبة الفرنسي بول بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل، والآن ظهر في الصورة نجم آخر ربما يتحكم في مسار الصفقة المحتملة.. باولو ديبالا.
وانتشرت الأنباء في الفترة الأخيرة حول توتر العلاقة بين بوجبا وجوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر، وأن هذا ربما يدفع اللاعب للرحيل، إلى أن تحدث بنفسه قائلا: “لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة”.
لتكشف صحيفة (كالتشيو ميركاتو) الإيطالية عن أن يونايتد ربما يوافق على التفريط في اللاعب، لكن المقابل سيكون ديبالا.