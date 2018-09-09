شاهد بالصور | ذا جراند كانال .. قناة مائية فريدة من نوعها في الصين

تعد القناة العظمى في الصين، المعروفة باسم “ذا جراند كانال أوف تشينا”، واحدة من أعاجيب التنين الأصفر، إذ تعد القناة أطول مجرى مائي في العالم المصنوعة بيد بشري، حيث تبلغ 1800 كلم.

وبحسب موقع “أميوزنيج بلانت” المختص بالتصوير فإن جراند كانال هي مجموعة من القنوات المالية المتصلة فيما بينها وتمتد في شرق وشمال الصين، إذ أنها تبدأ من العاصمة، بكين إلى مدينة هانجزو في إقليم زهيجيانج، لتربط بين النهر الأصفر ونهر يانجتزي.

يبين الموقع أن هذه القناة هي أطول مجرى مائي صنعه الإنسان، كما أنها تها تشكل واحدة من أكبر المشروعات الهندسية المدنية التي جرت قبل الثورة الصناعية,

يشير الموقع إلى أن القناة تربط بين الخمسة أنهار الرئيسية في الصين، إذ أنها حفرت من أجل نقل فائض الحبوب من الأماكن الخصبة حول نهري يانجتزي ونهر هواي من أجل توفير الغذاي للمدن الكبرى في الصين، وكذلك الجيوش شرق البلا.

ولا تزال تلعب القناة دورا هاما في التجارة والتبادل الثقافي في الصين، لاسيما بين شمال وشرق الصين.

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