أرشد شخصا إلى محطة الحافلات فكان نصيبه «عاهة مستديمة»

عاقب عاطل آسيوي (26 عاماً) مقيماً عربياً بالضرب ما تسبب له في عاهة مستديمة لسبب يبدو تافهاً، وهو قيام المجني عليه بإرشاد أحد المارة إلى مكان أقرب حافلة.

وشهد المجني عليه في تحقيقات نيابة دبي العامة، أنه بينما كان ينتظر صديقاً له بالقرب من إحدى محطات الحافلات، مر عليه أحد الأشخاص وسأله عن كيفية الذهاب ليصل إلى العين، فأرشده إلى مكان محطة الحافلات، وعقب مغادرته تهجم عليه شخص لا يعرفه بشكل مفاجئ وهو يقول له: «لماذا طلبت منه أنت التوجه إلى محطة الحافلات.. أنت خربت شغلي.. كنت أنا سوف أوصله إلى العين بدلاً من الحافلات» .

فرد عليه المجني عليه بإن ذلك الشخص سأله وكان عليه ان يجيب ، فركله الآسيوي بين ساقيه بقوة فسقط من قوة الألم، ثم اتصل المجني عليه بالإسعاف ونقل إلى المستشفى وهناك تم إجراء عملية جراحية له وعند خروجه أبلغ الشرطة بالحادثة .

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