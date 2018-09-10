مريم الصفار .. أول إماراتية تقود الترام والمترو

لم تتهيب الشابة الإماراتية مريم الصفار مما يعتبره البعض صعباً أو محالاً لأنها موقنة بأن أبناء زايد لا يعرفون المستحيل فاختارت قيادة المترو والترام وهي تدرك أنها تتطلب مهارة عالية وتركيزاً وقوة إرادة، ونجحت في أن تسيطر على حركة عربات «المترو» و«الترام» باحتراف، وتجيد التخطيط لمساراته وحاراته، كما تتعامل بمهارة مع إشارات الإنذار وعلامات مخارج الطوارئ .

ولأنها تؤمن بأن الحياة «محطات» استهلت الصفار تجربتها المهنية بالعمل في مجال المصارف والبنوك ولكن سرعان ما انتقلت إلى قسم الترويج الإعلاني في مترو دبي، وحصلت من هناك على رخصة قيادة القطار .

وحصلت الصفار على رخصة قيادة القطار بعد اجتيازها الاختبارات المطلوبة، وبعد التدريب تقدمت، لوظيفة سائق مترو من بين 100 مرشح للوظيفة، واجتازت كل الاختبارات بجدارة شهدت لها بالتفوق والتميز إلى أن قبلت بوصفها سائقة للمترو، لتصبح بذلك أول إماراتية وخليجية تلتحق بهذه المهنة.

وتبدأ الصفار يومها عند الساعة الثالثة صباحاً بعقد اجتماع مع فريق عملها لتحديد مسار المترو، وبعدها تقوده يدوياً للتأكد من سلامة المكابح وليكون مستعداً لاستقبال الركاب وتقول إن هناك حالات تجري فيها قيادة القطار «يدوياً» وليس «آلياً» كما يتم تشغيله في ساعات عمله اليومي لخدمة الركاب وعند قيادة المترو إلى محطة الإيواء وورشة التصليح وعند قيادته لأغراض التنظيف وفتح الطريق.

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