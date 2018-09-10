متعاملون : شركات تأمين تتعاقد مع ورش صيانة «دون المستوى»

قال متعاملون إن شركات للتأمين عاملة في السوق المحلية تتعاقد مع كراجات وورش صيانة «دون المستوى»، من حيث الخدمات التي تقدمها، لافتين إلى أن الأسعار المتدنية لوثائق السيارات، التي تطرحها بعض الشركات، لا يقابلها بالضرورة الحصول على خدمة جيدة أثناء تسوية المطالبات.

في المقابل، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين، إن الشركات التي تلجأ إلى خفض أسعار الوثائق قادرة على التعامل بحرية أكبر مع كلفة التصليح في الكراجات وورش الصيانة، لافتين إلى أهمية أن تلتزم شركات التأمين بآليات فنية للتسعير، وتوفير خدمات ذات جودة عالية وذكروا أن شركات التأمين تسمح للمتعامل، وفق القانون، اختيار الكراج الذي يراه مناسباً، إلا أنها لن تتحمّل أي فروق في الكلفة لدى كراج لا تتعامل معه.

وكانت هيئة التأمين قالت في وقت سابق، إن العمل جار حالياً مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجهات أخرى، على تصنيف الكراجات وفق فئات محددة، وهو إجراء من شأنه وضع حد لكثير من المشكلات بين شركات التأمين وأصحاب المركبات المتضررة، سواء كانت مؤمنة من الفقد والتلف، أو متضررة من مركبة مؤمّنة من المسؤولية المدنية.

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