صور تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف Moto G7

تصوير ثلاثي الأبعاد لهاتف Moto G7 القادم من موتورولا نشر اليوم من خلال Waqar Khan، الذي قدم صور لتصميم الهاتف المتوقع وفقاً للتسريبات التي كشف عنها مؤخراً.

ولم يمضي الكثير من الوقت على إطلاق هاتف Moto G6 إلى الأسواق، إلا أن التسريبات تتوالى حول هاتف Moto G7 القادم من موتورولا.

وقد أشار مصدر التسريبات الأخير من Weibo إلى أن الهاتف الذي ظهر في التسريبات مؤخراً مع Motorola One هو إصدار موتورولا القادم Moto G7.

الصور التي قدمت من Waqar Khan تكشف عن مواصفات أكثر لتصميم الهاتف، الذي يأتي بحواف بتصميم سميك نوعاً ما في جانبي الهاتف والجزء العلوي أيضاً.

أيضاً وفقاً للصور يأتي هاتف Moto G7 بتصميم زجاجي منحني في الجهة الخلفية للهاتف، مع تصميم دائري لفتحة الكاميرة يضم اثنان من المستشعرات مع قارئ للبصمة، وهو تصميم يحاكي الإصدار الحالي من موتورولا.

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