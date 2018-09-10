دراسة: ضجيج المنازل يؤثر على صحة الدماغ

وجدت دراسة حديثة أن الضجيج في المنزل الصادر عن أجهزة التلفزيون أو مصففات الشعر وغيرها، يمكن أن يسرّع من شيخوخة الدماغ.

ووجد الباحثون أن ذلك يمكن أن يقلل من قدرة الدماغ على التكيف مع المعلومات الواردة، واكتشفوا أن الضجيج حتى لو كان خفيفاً، يسرّع من شيخوخة الدماغ، بتحطيم رسائل كيماوية معينة صادرة عنه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة منى عطارة، من جامعة أيوا: «تظهر أدلة متزايدة أن الدماغ يعيد التوصيل بطريقة سلبية، عندما يتم تغذيته بمعلومات عشوائية، مثل الضوضاء البيضاء كما يطلق على الضوضاء الصادرة عن الأجهزة».

وبعد مراجعة دراسات أجريت على الحيوانات، يعتقد العلماء أن هذه التأثيرات نفسها قد تحدث عندما يتعرض الإنسان للضجيج الأبيض، حتى إذا كان الضجيج ضمن مستوى آمن وخلص الباحثون إلى أن هذا النوع من الضجيج والطنين يسرعان من شيخوخة الدماغ .

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