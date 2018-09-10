شاهد بالصور | سيارة رياضية مصنوعة بالكامل من قطع الليجو

هل تخيلت أنه يمكنك أن تصنع سيارة وتقودها من الليجو الذي كنت تلعب به، أو أنك يوما يمكنك أن تقود سيارة مصنوعة من الليجو؟ اليوم نجح أحد المثابرين في تحقيق ذلك.

الكثير يحلم بامتلاك سيارة رياضية، لكن شراء واحدة من ماركة بوجاتي شيرون، يعني أنك بحاجة إلى 3 مليون دولار، لكن الشركة المذكورة نجحت مؤخرا في صناعة سيارة الخاصة على طراز بوجاتي شيرون، باستخدام مليون قطعة ليجو.

يوضح موقع “ماي مودرن ميت” المهتم بالترفيه أنه لصناعة موتور السيارة، احتاج صانعها إلى 2300 قطعة ليجو ذات تصميمات خاصة، بالإضافة إلى 4 آلاف قطعة من أجل صناعة الإطارات.

واحتاج صانعوها للعمل عليها لمدة 13 آلف ساعة لبنائها وتطويرها، ولكن السيارة تستحق هذا الجهد.

وتستوعب هذه السيارة شخصين، كما أنها تضم بطاريتين، ليستا مصنوعتين من الليجو.

غير أن أي شخص يمكنه امتلاك هذه السيارة، إذ أن الشركة أطلقت عملية بيع لسيارات مصنوعة من الليجو لنفس الطراز على موقعها التسويقي.

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