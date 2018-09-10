فيرنر : مبابي خليفة ميسي ورونالدو

يرى تيمو فيرنر مهاجم لايبزج أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سكيون خليفة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وأن زميله ليروي ساني قد يكون النسخة الألمانية من اللاعب الفرنسي.

وحقق مبابي جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018 بعد قاد فرنسا للفوز باللقب، كما فاز ساني بجائزة أفضل لاعب شباب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وقال فيرنر عن مبابي: “إنه رائع. بعد اعتزال ميسي ورونالدو سيكون قادرا على ملئ الفراغ بعدهم”.

وأضاف “إنه رائع. بعد اعتزال ميسي ورونالدو سيكون قادرا على ملئ الفراغ بعدهم”.

وأشاد فيرنر بـ ساني زميله في منتخب ألمانيا: “أعرفه منذ وقت طويل ولعبنا سويا في منتخب دون 19 عاما. دائما يقدم كل ما يملك في المباريات”.

وأتم “إنه مثل مبابي، يستطيع أن يكون سلاحا قويا بسبب سرعته ورشاقته”.