بلدية العين توقف تسجيل العقود يدوياً و تحولها إلكترونياً بنهاية 2018

بلغت نسبة المعاملات الرقمية لخدمات تسجيل العقود 54% للعقارات المسجلة في بلدية مدينه العين ، وذلك دعماً للتوجه الذكي في إمارة أبوظبي والسعي نحو تسهيل الوصول المباشر للمعلومات و التقديم على الخدمات الإلكترونية ، حيث تسعى بلديه مدينة العين لرفع هذه النسبة قبل نهاية العام لدعم جهود الإمارة في تطبيق المؤشرات المتعلقة بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات ورفع مستوى الرضا لدى المتعاملين ، من خلال تحسين أداء تقديم الخدمات وسرعة اتمام الطلبات المقدمة.

و قد اطلقت بلدية مدينة العين خدمات رحلة المؤجر الرقمية الشهر الماضي، والتي اختصرت من خلالها رحلة المؤجر في 4 خدمات رئيسيه تمكن المؤجر من المباشرة بتأجير عقاره إلكترونياً دون الحاجه لزيارة المراكز البلدية.

حيث اتاحت هذه الخدمات سهولة الاستخدام على المستأجرين وتوفير جهد وعناء زياراتهم المتكررة لمراكز خدمة المتعاملين لتوثيق عقودهم الإيجارية، فقد وفرت البلدية جميع الخدمات الرقمية اللازمة للمؤجر لإصدار العقود للمستأجرين.

وتبدأ رحلة المؤجر الرقمية من خلال خدمة تفعيل خدمات توثيق الإلكترونية، بعد الدخول على الموقع الالكتروني ، حيث يقوم المؤجر باختيار خدمة تفعيل الخدمات ودفع الرسوم 600 درهم فقط ، وستصله رساله التفعيل فورية ، ليتم التواصل معه لاختيار موعد التدريب او الحصول على رابط للمواد التدريبية لاستخدام الخدمات ، وبالنسبة للمؤجرين الشركاء او الورثة يمكنهم ربط حسابهم بالمندوب من الموقع الالكتروني مباشرة وتفعيل خدمات توثيق الإلكترونية للمندوب عن طريق حسابهم المشترك والذي يتطلب اعتماد قسم توثيق في بلدية مدينة العين .

وكما وتتضمن مراحل رحلة المؤجر كذلك، خدمة ادراج عقار، و التي تتيح بدورها للمؤجر فرصة تسجيل العقارات التي يود ادراج مخططاتها في البلدية للمباشرة بتأجيرها لاحقا ، وهي خدمة مجانيه تتطلب ٣ أيام عمل .

وحول خدمة تسجيل عقار التي تتيح الحصول على شهادة تسجيل عقار رسمية ، تضع العقار ضمن الوحدات القابلة للتأجير بحسب الأنظمة تمهيداً لتأجيرها ، بعد موافقة البلدية على إدراج مخططات العقار، وهي خدمة فوريه ورسومها 5 دراهم للوحدة الإيجارية، و 1000 درهم للعقار.

فيما تتيح خدمة انشاء عقد إدارة العقار للمؤجر حق إدارة العقار وتأجيره، وهي خدمة مجانية و فورية ، تتطلب توفير بيانات صحيحة في نظام الاراضي بالبلديات توضح ارتباط المؤجر بالأرض المقام عليها العقار ، فيما يمكن لحسابات الشركاء والورثة التقديم على الخدمة عبر المندوب من الموقع مباشرة متطلبة اعتماد قسم توثيق في البلديات للتأكد من ملكية العقار لأصحاب الحساب ، و بعد الانتهاء من خطوة انشاء عقد إدارة العقار يمكن للمؤجر اصدار عقود الايجار مباشرة دون الحاجه لأرسال المستأجر للبلدية.

ولمزيد من التسهيل للمستأجرين ، يوفر الموقع الالكتروني إمكانية تسجيل بيانات ملف المستأجر ورفع التوقيع الالكتروني، دون الحاجه لقارئ هوية او الحضور الشخصي ، وفي حالات التواجد خارج الدولة يمكن الحصول على العقد عبر رسالة نصية تحتوي رابط الكتروني لتحميل العقد، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين .

فيما وتدعو بلدية مدينه العين جميع المؤجرين للبدء باستخدام الخدمات الرقمية، حيث سيتم غلق باب استقبال طلبات المستأجرين في مكاتب البلدية ، فقط لحالات أصحاب الهمم و كبار السن بنهاية العام الجاري.

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