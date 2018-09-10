11 % نسبة ارتفاع النزلاء الهنود في فنادق أبوظبي

تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جولة ترويجية في 3 مدن هندية خلال الفترة من 17-21 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز الوعي بالإمارة ومعالمها الترفيهية والثقافية واستقطاب المزيد من الزوار الهنود.

يضم وفد أبوظبي كلًا من “الاتحاد للطيران”، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة”، و”جيت ايرويرز” و”تجارب ياس” و”دوست ثاني” و”رويال آريبيان” و”ايرترافيل انتربرايز” و”سوفيتيل” و”روتانا”. وتبدأ الجولة في نيودلهي شمال الهند، قبل أن تنتقل إلى مدينة تشيناي، على أنّ تختتم فعالياتها في بنغالور جنوب الهند.

وتأتي الهند حالياً في المركز الثاني بعد الصين على قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء بمنشآتها الفندقية. حيث استقبل 162 فندقاً وشقة فندقية ومنتجعاً في أبوظبي ما يزيد عن 360,000 نزيل هندي خلال العام الماضي، بنسبة نمو 11% مقارنة بالعام 2016. وبلغ عدد النزلاء الهنود 227,000 نزيل منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو. ويتوقع ارتفاع معدلات نمو السياحة الهندية إلى الإمارة، عقب افتتاح المدينة الترفيهية “عالم وارنر براذرز أبوظبي” في جزيرة ياس.

وقال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “تعتبر الهند أحد أسواقنا الاستراتيجية التي تشكل رافداً رئيسياً للنزلاء في منشآتنا الفندقية. وشهدت أبوظبي زيادة كبيرة في عدد النزلاء الهنود خلال العام 2017، واستمرت توجهات النمو منذ مطلع العام الجاري”.

وأوضح النعيمي: “ندرك حجم الآفاق الواعدة والإمكانات المتاحة في الهند، وننظم حالياً جولة ترويجية في أهم مدنها لتسليط الضوء على أبوظبي ومعالم الجذب الفريدة بها والاتساع المطرد في خريطة المنتجات والمعالم والمنشآت الترفيهية في جميع أنحاء الإمارة. ونسعى إلى استثمار هذا الزخم ونقل رسالتنا السياحية للزوار المحتملين في الهند ودعوتهم لتمضية عطلات أطول في أبوظبي والاستمتاع بتجاربها الاستثنائية. وتربط 278 رحلة أسبوعياً العاصمة الإماراتية بـ 12 وجهة هندية، وهو ما يجعل زيارة أبوظبي أكثر سهولة عن أي وقت مضى”.

من جانبه، قال بيجان دينشو، مدير مكتب دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في الهند: “ساهمت مبادراتنا الترويجية في دعم موقع الهند ضمن أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة. وحققنا نمواً سنوياً لافتاً على مختلف مؤشرات الأداء نتيجة التعاون والتنسيق الدائم مع شركائنا الذين بذلوا جهوداً دؤوبة لترسيخ مكانة وجهتنا السياحية في الهند. وتساعد جولاتنا الترويجية الجهات العاملة في قطاع السياحة ومنظمي برامج الجولات والعطلات في الإمارة على التواصل المباشر مع هؤلاء الشركاء الإقليميين، وبالتالي تنشيط حركة السياحة إلى الإمارة”.

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