“الموارد البشرية والتوطين” تطبق تصنيفا إماراتيا مستحدثا لمهن القطاع الخاص

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء تطبيق تصنيف مستحدث لمهن القطاع الخاص “التصنيف المهني الاماراتي” وذلك بشكل تجريبي على المنشات المسجلة لدى الوزارة في امارة القيوين وذلك تمهيدا لتطبيقه لاحقا على على مستوى الدولة.

جاء ذلك بموجب قرار أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن “قائمة المهن المستحدثة على أنظمة الوزارة” حيث الغي بموجبه التصنيف المهني المعمول به في الدولة منذ العام 1988 والذي يتضمن نحو 3 الاف نوع مهنة.

ويضم ” التصنيف المهني الاماراتي” 725 نوعا من المهن المستحدثة في القطاع الخاص والمصنفة وفقا لتسعة مستويات مهنية تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.

وقال سعادة سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية ” ان “التصنيف المهني الاماراتي” الجديد يأتي في اطار التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحقيق الاهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل وفق دورها الجديد المتمثل بتحقيق الادارة المثلى للموارد البشرية في الدولة وتطوير مهاراتها”.

وأضاف ” ان التصنيف المشار اليه من شأنه دعم الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي يكون سوق العمل ممكنا للمواطنين جاذبا للكفاءات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز انتاجية السوق”.

واشار السويدي ” الى انه تم من خلال التصنيف الجديد تحديث مسميات المهن المعمول بها في التصنيف السابق واختصارها الى جانب وضع الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها والمسار الوظيفي للعاملين فيها “.

وقال ” انه تم تحديد المهن القابلة للتوطين واستشراف مهن المستقبل في ذات الوقت وهو الامر الذي يسهل على اصحاب العمل استقطاب الموارد البشرية الوطنية والكفاءات والخبرات من خارج الدولة لشغل الوظائف المطلوبة في القطاع الخاص”.

واوضح ” ان المهن التي استحدثت جاءت بعد دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع شركاء الوزارة في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب وذلك انطلاقا من الحرص على ان يلبي التصنيف الجديد متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.

ويضم” التصنيف المهني الاماراتي” تسعة مستويات مهنية حيث يشمل المستوى الأول 83 مهنة للمديرين والمستوى الثاني 183 مهنة للاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والانسانية والمستوى الثالث 114 مهنة للفنيين والمعاونين المهنيين والمستوى الرابع 37 مهنة لموظفي الدعم المكتبي.

ويشمل المستوى الخامس 63 مهنة لعمال الخدمات والمبيعات والمستوى السادس 16 مهنة للعمال الماهرين في مجالات الزراعة وصيد الاسماك والمستوى السابع 111 مهنة لعمال الحرف والصناعات ذات الصلة والمستوى الثامن63 مهنة لمشغلي الالات والمعدات بينما يضم المستوى التاسع 55 مهنة للوظائف البسيطة.

وتتوزع هذه المهن على خمسة مستويات مهارية للعمال حيث يشمل المستوى المهاري الأول المهن الاختصاصية والتي تتطلب قدر عال من المهارات العلمية والفنية والادارية بمؤهل جامعي كحد أدنى بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية والتي تتطلب توافر مهارات عقلية” علمية وفنية” ومهارات عملية واشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين الى ثلاثة اعوام بعد الثانوية العامة.

ويشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية والتي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي اطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية فيما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة التي تشغل مهن يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها.

ويضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة وتشمل المهن التي يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة.

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