تنويه بشأن مخالفي الإقامة اعتباراً من مطلع أغسطس الماضي

تفقد سعادة العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مراكز استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين بالاستفادة من مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك) التي أنشأتها جوار مباني الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل من رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان.

ونقل العميد الراشدي إلى كافّة العاملين في تلك المراكز تحيات معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة وتقديره للجهود والخدمات التي تقدّمها تلك المراكز والآليات التي تتبعها لتنفيذ المبادرة وإنجاز معاملات المتقدمين للاستفادة منها وفق أفضل المعايير وبما يضمن سهولة وسرعة تقديم الخدمة وسلاسة الإجراءات المتبعة لإنجازها.

وأعاد العميد الراشدي التأكيد على أن مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك) لن تشمل من خالف قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة بعد تاريخ 1/8/2018 وأنّ هؤلاء لن يتمكنوا من الاستفادة مما تتيحه من فرص وميزات حيث ستطبّق بحقهم كافة الإجراءات التي نص عليها قانون دخول وإقامة الأجانب.

وفي مركز رأس الخيمة التقى العميد الراشدي فرق العمل في المركز مؤكّدا حرص الهيئة على تذليل أية صعوبات أو عوائق قد تواجه أي فريق خلال أدائه لمهام عمله، وبما يضمن تحقيق أهداف المبادرة والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

وأثنى العميد الراشدي على جهود فرق العمل وحرصها على تنظيم مواقع استقبال الراغبين بالاستفادة من المبادرة وتوفير كل ما يلزم لراحتهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والوضوح، مشيداً بالمهنية العالية التي يتميز بها أعضاء تلك الفرق وبدرجة إلمامهم بمختلف الجوانب ذات العلاقة بإجراءات المبادرة وتطبيقها على الحالات المستهدفة.

وفي مركز الفجيرة استمع العميد الراشدي إلى آراء وملاحظات عدد من المتعاملين والمراجعين حيث عبّر مستفيدون من المبادرة عن عظيم شكرهم وامتنانهم لقيادة دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة على ما قدّمته من تسهيلات لهم مكّنتهم من تلافي الغرامات المالية والعقوبات القانونية الأخرى التي ترتبت عليهم نتيجة مخالفتهم قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، مؤكّدين انّ المبادرة تجاوزت توقعاتهم وطموحاتهم من خلال سماحها للراغبين بالبقاء في الدولة بتعديل أوضاعهم وللراغبين بالعودة إلى بلدانهم بالمغادرة طواعية والعودة مرة أخرى في حال رغبتهم بذلك ودون أية قيود.

وتقدموا بالشكر للهيئة وفرقها لما تبذله من جهود كبيرة وما تقدّمه من خدمات وتسهيلات في كافة مراكزها تسهم في تمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة لينعموا بالعيش في الإمارات مستفيدين من كافة الخدمات التي توفرها لمواطنيها وزائريها وكل من يعيش على أرضها الطيبة.

واستمع العميد الراشدي في مركزي عجمان وأم القيوين إلى شرح من القائمين على المركزين حول معدلات تدفق المراجعين والمدة الزمنية التي تستغرقها عملية تسوية أوضاع المخالف وتعديل وضعه ومنحه الموافقة على العمل في حال توفر فرصة العمل والكفيل لديه أو تصريح المغادرة في حال رغبته بذلك، مؤكدا حرص الإدارة العليا للهيئة على تقديم أفضل الخدمات لكل راغب بتسوية أوضاعه انسجاماً مع نهج الحكومة الرشيدة وتجسيداً لهدفها في تحقيق السعادة للناس.

وتقدم مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الهيئة على دعمه اللامحدود للمبادرة خلال كافة مراحلها بدءاً من التخطيط والإعداد وصولاً إلى التنفيذ وفق فضل المعايير، وتوجيهاته بالتعامل مع جميع الحالات بمرونة مكّنت من تذليل كافة الصعاب وتمكين مختلف الحالات من الاستفادة وتعديل أوضاعها أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر ودون أية تبعات قانونية، داعياً كل من يرغب بزيارة دولة الإمارات أو بالإقامة فيها إلى الحرص على الالتزام التامّ بقانون دخول وإقامة الأجانب المعمول به في الدولة.

وأعرب عن تقديره لجهود كافة شركاء الهيئة من إدارات وجهات حكومية على تعاونهم الكبير في دعم تنفيذ المبادرة وحرصهم على إنجاحها وتذليل كافة الصعاب التي قد تعترض تحقيقها لأهدافها.

ورافق العميد الراشدي خلال الجولة التفقدية في رأس الخيمة العقيد علي عبدالله الرديمي القائم بأعمال المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة، وفي الفجيرة العميد مبارك ربيّع بن سنان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، وفي أم القيوين العقيد خالد يوسف بن حضيبه المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين، وفي عجمان العميد محمد علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان.

اقرأ ايضا

التعليقات