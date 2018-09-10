النمسا تعتزم توسيع حظر الحجاب في مختلف المراحل الدراسية

كشف وزير نمساوي اليوم الاثنين عن أن بلاده تعتزم توسيع نطاق حظر ارتداء الحجاب ليشمل مختلف المراحل الدراسية وليس مراحل رياض الاطفال والمدارس الابتدائية فحسب.

ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.اف) عن وزير التعليم النمساوي هاينر فاسمان القول انه ايضا يؤيد تطبيق حظر الحجاب على العاملات في الحقل التعليمي.

إلا أنه أشار الى ان هذا الامر يحتاج الى نقاش اوسع مع مختلف الاطراف بهدف الوصول الى توافق اجتماعي وخاصة بشأن الامور المتعلقة بالدين في المدارس.

وحول قلة اعداد مرتديات الحجاب في مراحل رياض الاطفال والابتدائية أكد فاسمان ان “الامر لا يتعلق بعدد من يرتدين الحجاب وانما بوضع معايير اجتماعية سياسية”.

وكانت الحكومة النمساوية أعلنت في وقت سابق إنها تنوي فرض حظر على حجاب الرأس للبنات في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية مشيرة إلى أنه من المقرر ان يطرح مشروع قانون بهذا الشأن للتصويت بالبرلمان قبل نهاية فصل الصيف.

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