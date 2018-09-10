الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى منذ مارس 2016

واصلت العملة الروسية “الروبل”، اليوم الإثنين، تراجعها أمام الدولار الأمريكي لمستويات متدنية، نتيجة مخاوف احتمالية فرض الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على موسكو.

وهبطت العملة الروسية، في تداولات صباح اليوم، إلى مستوى 70.3 روبلا / دولارا واحدا، وهو أدنى مستوى للعملة الروسية مقابل الأمريكية، منذ 16 مارس/ آذار 2016.

وتعليقا على تراجع قيمة الروبل مقابل الدولار، قال آندريه بيلوسوف، المستشار الاقتصادي للكرملين، إن هذا التراجع لا يدعو للقلق.

وفي ظل استمرار تراجع الروبل مقابل الدولار، يعقد البنك المركزي الروسي، الجمعة القادمة، اجتماعا تترقبه الأسواق التي تخشى من ارتفاع نسب التضخم، بالتوازي مع تراجع قيمة الروبل.

وفيما يخص اجتماع البنك المركزي، قال “بيلوسوف”، إن الأسواق لا تنظر بإيجابية إلى قرار رفع نسب الفائدة في الاجتماع المنتظر، لأن هذه الخطوة قد تبطئ الاستثمارات.

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