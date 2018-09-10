مصر تستهدف خفض شحنات الغاز المستوردة 77.3 بالمائة

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الإثنين، إن بلاده تستهدف خفض شحنات الغاز المستوردة بنسبة 77.3 بالمائة خلال العام المالي الجاري، بتحقيق اكتفاء ذاتي.

وأوضح الملا في حوار له مع صحيفة “الشروق” المصرية (خاصة)، في عددها الصادر اليوم، أن بلاده تستهدف خفض شحنات الغاز المستوردة إلى 17 شحنة، مقابل 75 شحنة في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأضاف وزير البترول المصري، أنه من المخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام الجاري.

في فبراير/ شباط 2018، أعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر، عبر شركة خاصة بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا، ومن المستهدف ارتفاعه إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا في نهاية 2018.

في سياق متصل، قال الملا إن ارتفاعا طرأ على فاتورة دعم المواد البترولية بنسبة 9.6 بالمائة، إلى 120.8 مليار جنيه (6.7 مليار دولار) في العام المالي 2017/2018 عن المقدر بنحو 110.14 مليار جنيه (6.17 مليار دولار).

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