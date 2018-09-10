فنزويلا: نستنكر خطط دعم واشنطن لـ”المتآمرين العسكريين”

قال وزير خارجية فنزويلا، خورخي أريازا، الأحد، إن بلاده تستنكر ما وصفه بـ”خطط دعم واشنطن لمتآمرين لإعداد انقلاب عسكري بالبلاد”.

وجاء تعليق أريازا عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، عقب كشف صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أمس السبت أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب “خططت مؤخرا، لانقلاب عسكري في فنزويلا، لكنها تراجعت عن المخطط خشية فشله”.

وقال وزير خارجية فنزويلا: “نستنكر خطط التدخل والدعم التي توليها حكومة الولايات المتحدة للمتآمرين العسكريين”، دون توضيح أكثر.

والسبت، نقلت “نيويورك تايمز” عن قائد سابق في الجيش الفنزويلي (لم تسمّه) أن “المخطط الأمريكي كان قائما على إجراء محادثات سرية مع عسكريين متمردين في الجيش الفنزويلي من أجل وضع مخطط الانقلاب”.

من جهته، لم ينف البيت الأبيض، تقرير الصحيفة الأمريكية، لكنه قال في بيان لجريدة “ذا هيل” الأمريكية، الأحد، إن “سياسة الولايات المتحدة لم تتغير، فهي تفضل العودة للسلمية والديمقراطية في فنزويلا”.

وفرضت الخارجية الأمريكية، في الفترة الأخيرة، عقوبات اقتصادية عدة على إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولم تعترف بنتائج انتخابه التي جرت قبل شهور، معتبرة إياها “مزورة”.

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