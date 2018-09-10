العراق يستدعي السفير الجزائري بسبب هتافات جماهير لـ “صدام حسين”

قالت وزارة الخارجية العراقية، إنها ستستدعي السفير الجزائري لديها لإبلاغه رفض واستياء العراق من سلوك بعض المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية خلال مباراة نادي القوة الجوية واتحاد الجزائر.

وانسحب فريق القوة الجوية، مساء الأحد، من مباراته أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال، بعد ترديد بعض الجماهير هتافات اعتبرها الفريق العراقي مسيئة لبلدهم.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، اليوم الإثنين، إنها “تعرب عن استنكارها لسلوك بعض المغرضين من المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية، في مباراة نادي القوة الجوية العراقي، المشارك في البطولة العربية، والتي أساءت بدورها إلى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين”.

وطالبت الوزارة بـ”توضيح من الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف المدان”.

ولفتت إلى أنها “ستستدعي سفير الجمهورية الجزائرية لدى بغداد (عبد القادر بن شاعة)، لإبلاغه ومن خلاله إلى الحكومة الجزائرية برفض واستياء العراق حكومة وشعبا، وتذكّره بمسؤولية حماية المواطنين العراقيين المتواجدين في الجزائر، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة شعبنا العزيز في تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري الصدامي البائد”.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن “الشعب العراقي المحب لأشقائه كان ومازال مثالا ونموذجا في التعامل الأخوي بعيدا عن أي لغة طائفية تمنح الأعداء فرصة تفكيك مجتمعاتنا المتآخية”.

وانسحب فريق القوة الجوية قبل نهاية مباراته أمام مضيفه فريق اتحاد الجزائر بربع ساعة، أمس، وذلك ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد هتاف المشجعين الجزائريين “الله أكبر.. صدام حسين”، حسب صحيفة “النهار الجديد” الجزائرية (خاصة).

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