مفتي لبنان : البلاد تعيش “أزمة كبرى”

بواسطة / بتاريخ 2018-09-10 في 7:04 م /
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عبد اللطيف دريان

وصف مفتي لبنان عبد اللطيف دريان اليوم الاثنين بلاده بأنها تعيش “ازمة كبرى” بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة وسوء الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية و”الانقسام السياسي العميق”.

ودعا دريان في كلمة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الى “التضامن والتوافق وتبادل الرأي والارادة المخلصة لحل هذه الازمة” مؤكدا ان “التعاند والاصرار على الصلاحيات لا يفيد لأنه عندما يتهدد النظام لا تعود هناك قيمة للصلاحيات او المرجعيات”.

وأشاد دريان برئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة سعد الحريري “لأنه لا يشارك في المنافرات الكلامية.. واصراره على تجاوز التمثيل الطائفي الى الوطني.. وسعيه للوفاق” داعيا الجميع الى التضامن معه.

يذكر ان لبنان يشهد منذ ثلاثة اشهر ازمة حكومية بعد تكليف الحريري في مايو الماضي بتشكيل حكومة جديدة غير ان استمرار الخلافات بين القوى السياسية حال دون تشكيلها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد.

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