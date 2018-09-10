تطبيق يمكنك من تحسين مهاراتك في التصوير

بغض النظر عن أساليبها والفئة المستهدفة، عندما نتحدث عن التطبيقات التعليمية فنجدها في كل مكان، أحدث هذه التطبيقات هو تطبيق DailyFocus والمتاح حصرًا على نظام تشغيل iOS، حيث فكرة التطبيق هذا تتبلور في تحسين مهاراتك في التصوير باستخدام النصائح والحيل والمهام اليومية، وأجدر بالإشارة ان التطبيق من تطوير CreativeLive التي تُعدّ أكبر وأفضل منصة تعليمية إبداعية عبر الإنترنت في العالم، حيث تتضمّن أكثر من 10 ملايين طالب و 2 مليار دقيقة من الفيديو.

وهذا التحسين يكون في مدة زمنية أقصاها 5 دقائق في اليوم، ومعه ستتعلّم نصائح وحيل التصوير الاحترافي، فضلًا عن تعلّم أساسيات التصوير كالإضاءة وسرعة غالق الكاميرا والتعرض، وحتى التعرف على الكاميرات وعدساتها، وكذلك كيفية إلتقاط صور للمناظر الطبيعية والصور الليلة والصور الشخصية وصور المناسبات وغيرها الكثير.

والأهم من ذلك أن التطبيق يمزج العنصر الاجتماعي، وذلك بالانضمام إلى آلاف المصورين الآخرين في تحديات التصوير الإبداعي وممارسة المهارات، أخيرًا تطبيق DailyFocus متوفّر للتحميل بشكل مجاني وكامل على متجر اب ستور، على أن يدعم iOS 10.0 فأحدث.

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