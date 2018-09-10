دراسة تحسم الصراع المستمر بين محبى الشاى والقهوة

حسمت دراسة حديثة الجدل المستمر بين محبي الشاي والقهوة بقولها أن كلا من الشاي والقهوة مفيدَين للصحة خاصة حين لا يُضاف إليهما السكر أوالنكهات، وقال الباحثون إنهما يمثلان جزءًا من نظام الغذاء الصحي .

وأضافت الدراسة انه من فوائد القهوة الفوز بحياة أطول وذاكرة أفضل، فبحسب نيكول هان إخصائية التغذية بمركز جامعة بانر الطبي في فينيكس، تشير الأبحاث إلى أن استهلاك القهوة يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد كما تساعد القهوة على تقبل الآخرين لبعضهم ما يخلق تواصلا اجتماعيا ويرفع من مستويات الصحة النفسية.

أما عن الشاي فقالت الدراسة انه يزيد المناعة ويقوى العظام، وأضافت نفس الباحثة ان الاستهلاك المنتظم للشاي مرتبط بانخفاض الوزن الزائد في الجسم وتحسُّن وظائف الجهاز المناعي وانخفاض خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية كما يمنح الشاي شاربيه كثافة عظامية أعلى ما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالكسور ويحمي شرب الشاي الأخضر الدماغ ويساعد على الشعور بالاسترخاء .

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