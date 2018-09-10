شاهد بالصور | تماثيل عملاقة من قش الأرز في اليابان

مع بداية موسم الخريف، يبدأ الفلاحين في اليابان في حصد محصول الأرز، وأيضا إجراء عادتهم التقليدية، بصناعة ثماثيل عملاقة من قش الأرز.

يوضح موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير فإن الفلاحين في اليابان لا يفضلون إلقاء قش الأرز كقمامة، ولكن يلجأون إلى استغلاله، من خلال صناعة علف للحيوانات وصناعة التماثيل العملاقة لحيوانات في وسط أراضيهم الزراعية.

هذه العادة يتميز بها على وجه الخصوص إقليم نبجاتا، الذي يتميز بإبداعه المذهل في استخدام قش الأرز، وصناعة تماثيل مضحكة، من أجل تجهيز المهرجان الثانوي للاحتفال بموسم الأرز تحت اسم “مهرجان فن وارا”.

يشير الموقع إلى أن المزارعين يستخدمون الأخشاب من أجل صناعة المجسمات الرئيسية، ثم يبدأون تشكيلها بعد ذلك بقش الأرز.

ونتيجة لنجاح مهرجان التماثيل المصنوعة من قش الأرز كل عام، قامت حديقة واسكيجاتا بضم الكثير من هذه التماثيل وعرضها للجمهور داخلها.

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