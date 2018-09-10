مهند سالم : نشعر بالمسؤولية والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود

قال مهند سالم العنزي ، مدافع نادي العين ومنتخبنا الوطني إلى أن مواجهة لاوس غداً تعد فرصة لنا لمحو الصورة التي ظهرنا عليها خلال المباراة الماضية والتي لم نقدم فيها الشكل المنتظر وهو الأمر الذي أقلق الجماهير الإماراتية كثيراً, خاصة وأن الجميع ينتظر أن يكون الأبيض في أفضل جاهزية قبل انطلاق البطولة التي ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا .

وأضاف مدافع منتخبنا الوطني إلى أن كل زملائه اللاعبين يشعرون بأهمية هذه المرحلة المهمة من الإعداد لذلك يحرص الجميع على تقديم كل ما لديه من أجل حجز مكانه في القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة ، مشيداً بالدور الذي يقوم به الجهاز الفني في مسألة تجهيز اللاعبين من كافة النواحي الفنية والبدنية والنفسية إلى جانب معالجة الأخطاء التي نقع فيها بشكل فوري سواء بالحصص التدريبية أو المحاضرات اليومية .

وعن طموحاته في نهائيات كأس آسيا ، أكد قلب دفاع الأبيض أن طموح كافة اللاعبين هو نفس طموح الجماهير الإماراتية التي تأمل أن يعانق الأبيض اللقب بعد أن كان وصيفاً في نسخة 96 وثالثاً في النسخة الماضية ، إلا أن هذا الطموح يحتاج إلى عمل وتضافر كافة الجهود, فنحن سنؤدي ما علينا وسنقاتل من أجل تحقيق الحلم وعلى الجماهير كذلك القيام بدورها بمساندة المنتخب وتشجيع اللاعبين والشد من أزرهم كذلك هو الحال للمسؤولين الرياضيين والنقاد وممثلي وسائل الإعلام ببث رسائل إيجابية وتحفيزية لأعضاء المنتخب كما حصل في البطولات الماضية حين التف الجميع خلف المنتخب سواء في خليجي 18 وخليجي 21 وقبلها كأس آسيا 96 .

ويعد مهند سالم العنزي من أهم عناصر الخبرة في صفوف الابيض ، حيث أسهم بشكل كبير في تحقيق الأبيض للقب خليجي 21 بمملكة البحرين إلى جانب ظهوره المميز في آسيا – أستراليا 2015 وحصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليابان بالدور ربع النهائي التي فاز بها الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية .

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