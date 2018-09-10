سان جيرمان يسابق الزمن لتفادي أزمة اقتصادية

بواسطة / بتاريخ 2018-09-10 في 6:59 م /
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يخشى باريس سان جيرمان الفرنسي، أزمة اقتصادية محتملة، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن إدارة النادي الباريسي تبحث عن راع جديد لقميص الفريق، لانتهاء عقد شركة (طيران الإمارات)، في صيف 2019.

وأشارت إلى أن مسؤولي بي إس جي يطمعون في الحصول على 60 مليون يورو، سنويا من عقد الرعاية الجديد.

وفي نفس الوقت، منحت شركة (نايكي) التي تصمم قميص الفريق الباريسي، مهلة لإدارة النادي الفرنسي تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لإنهاء ملف الراعي، لتبدأ في تصميمات القميص الجديد، لموسم 2020/2019.

ويسعى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، والإدارة التنفيذية، لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة من الرعاية، لفرض التوازن على ميزانية النادي، لتفادي اتهامات اختراق لوائح اللعب المالي النظيف.

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