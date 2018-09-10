929 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 28 مليون في “محيصنة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 929 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 181 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضى بقيمة 83 مليون درهم و 163 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 164 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم فى منطقة محيصنة الرابعة تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة الثنيه الخامسة.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 13مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 7مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 5 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 682 مليون درهم منها 24 رهونات أراضى بقيمة 656 مليون درهم و 24 رهونات فلل وشقق بقيمة 26 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 400 مليون درهم وأخرى فى منطقة محيصنه الرابعه بقيمة 105 مليون درهم.

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