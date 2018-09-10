البحرين تحدد موعد الترشح والانتخاب لعضوية النواب

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أمراً ملكياً، رقم (36) لسنة 2018م بشأن تحديد موعد الترشح والانتخاب لعضوية مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي على أن “الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، مدعوون للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق 24 /11 /2018 من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم السبت الموافق 1 /12 /2018 من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، وتجري الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 20 /11 /2018، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 27 /11 /2018.

وجاء في المادة الثانية أنه “يفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 17/ 10 /2018 وحتى يوم الأحد الموافق 21/ 10 /2018، وتقدم طلبات الترشح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة”.

وجاء في المادة الثالثة أنه “يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية”.

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