الفجيرة | رفض طلبات 13 مدرسة خاصة لزيادة الرسوم

قالت منطقة الفجيرة التعليمية إن وزارة التربية والتعليم رفضت المصادقة على طلبات جميع المدارس الخاصة المتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية في الإمارة للعام الدراسي الجاري.

وجاء توضيح منطقة الفجيرة التعليمية رداً على شكاوى أولياء أمور حول زيادة الرسوم في عدد من المدارس وذكر رئيس قسم الرقابة التعليمية في المنطقة مشعل خميس الخديم أن القسم تلقى خلال وقت سابق 13 طلباً من إدارات المدارس الخاصة لزيادة الرسوم للعام الدراسي الجديد، رُفعت جميعها إلى وزارة التربية والتعليم التي اطلعت عليها ورفضتها بالكامل، كما أخطرت إدارات تلك المدارس بالقرارات.

وأكد أن أي زيادة على الأجور الدراسية المقررة من قبل الوزارة تعد غير قانونية ومخالفة للأنظمة واللوائح، وسيتم التعامل معها بحزم، داعياً أولياء أمور الطلبة إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات من هذا القبيل، بما فيها الزيادة في أسعار الكتب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً تجاه المدارس المخالفة وطالب الخديم أولياء الأمور بمراجعة الجهات المعنية في المنطقة التعليمية لمعرفة أسعار الخدمات الدراسية المقررة.

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