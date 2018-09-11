نسيان طفلة عمرها 4 سنوات داخل مدرسة في الشارقة

شهدت إحدى المدارس الخاصة في الشارقة أمس واقعة جديدة تمثلت في نسيان طفلة في مرحلة رياض الأطفال عمرها 4 سنوات داخل المدرسة بعد مغادرة الجميع .

وبعد مرور وقت تواصلت إدارة المدرسة مع أهل الطفلة لمعرفة ما إذا كانوا اصطحبوها من المدرسة بشكل فردي أم لا، إلا أنهم أكدوا عدم اصطحابها، وأنهم في انتظار عودتها كالعادة في موعدها المحدد يومياً.

وغيَّر سائق الحافلة وجهته على الفور عائداً إلى المدرسة، ليفاجأ الجميع بأن الطفلة نائمة داخل الصف بعد أن أنهكها البكاء، ومن ثم اصطحبتها مشرفة الحافلة وتواصلت مع ذويها لطمأنتهم عليها.

وقال رئيس مجلس الشارقة للتعليم الدكتور سعيد الكعبي أن المجلس بصدد وضع أنظمة من شأنها توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة مضيفا «لا بد من محاسبة المقصرين لأن أبناءنا الطلبة خط أحمر، ولن نسمح بمثل هذا الإهمال»، منوهاً بأن المجلس سيشكل لجنة لزيارة المدرسة بهدف استيضاح ملابسات الحادث.

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