نسيان طفلة عمرها 4 سنوات داخل مدرسة في الشارقة

بواسطة / بتاريخ 2018-09-11 في 12:42 م /
sabq2-600x55313

شهدت إحدى المدارس الخاصة في الشارقة أمس واقعة جديدة تمثلت في نسيان طفلة في مرحلة رياض الأطفال عمرها 4 سنوات داخل المدرسة بعد مغادرة الجميع .

وبعد مرور وقت تواصلت إدارة المدرسة مع أهل الطفلة لمعرفة ما إذا كانوا اصطحبوها من المدرسة بشكل فردي أم لا، إلا أنهم أكدوا عدم اصطحابها، وأنهم في انتظار عودتها كالعادة في موعدها المحدد يومياً.

وغيَّر سائق الحافلة وجهته على الفور عائداً إلى المدرسة، ليفاجأ الجميع بأن الطفلة نائمة داخل الصف بعد أن أنهكها البكاء، ومن ثم اصطحبتها مشرفة الحافلة وتواصلت مع ذويها لطمأنتهم عليها.

وقال رئيس مجلس الشارقة للتعليم الدكتور سعيد الكعبي أن المجلس بصدد وضع أنظمة من شأنها توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة مضيفا «لا بد من محاسبة المقصرين لأن أبناءنا الطلبة خط أحمر، ولن نسمح بمثل هذا الإهمال»، منوهاً بأن المجلس سيشكل لجنة لزيارة المدرسة بهدف استيضاح ملابسات الحادث.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--