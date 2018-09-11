أبوظبي| إلزام المقاصف بالكشف عن الأغذية المسببة للحساسية

ألزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مسؤولي المقاصف المدرسية بوضع إرشادات تحذيرية على البطاقات الغذائية للأطعمة المسببة للحساسية نتيجة احتوائها على مواد معينة.

وأوضح الجهاز أن قائمة التحذير تشمل منتجات بحرية مثل المحار وسرطان البحر وجراد البحر والروبيان، إضافة إلى فئة المكسرات التي تضم الفول السوداني والبندق واللوز والجوز وجوز الهند، لتضاف إلى البيض ومنتجات فول الصويا والحنطة والقمح.

وأشار إلى إعداد قائمة توضح الحد الأدنى لمستوى تركيز العصائر، بحيث يكون الحد الأدنى لتركيز عصير الأناناس 40 في المئة، والتفاح السكري 25 في المئة، والبطيخ 40 في المئة، والبرتقال الحامض 50 في المئة، إضافة إلى الشمام بواقع 35 في المئة والفراولة 40 في المئة.

وحدد المصدر اشتراطات صحية للمقاصف المدرسية، منها ألا تقل مساحة المقصف عن 20 متراً مربعاً تشمل المخزن، وألا يحق لهذا النوع من المقاصف التوريد أو التموين لمدارس أخرى، وأن يكون المقصف مزوداً بأجهزة تكييف تحافظ على درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة مئوية.

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