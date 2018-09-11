إشادة بقرار «قطع المال» عن الاتحادات الرياضية غير المتعاونة

أثار قرار الهيئة العامة للرياضة إيقاف الدعم المالي عن أي اتحاد لا يتعاون معها ويمدها بالخطط الاستراتيجية، والتقارير الخاصة بالمشاركات الخارجية، عدداً من ردود الأفعال الإيجابية، باعتباره يأتي في وقت يتحدث فيه الجميع عن ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة وإبعاد المقصرين في الاتحادات الرياضية المختلفة.

وكان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه السادس برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي أمس الأحد أصدر قراره وقف الدعم لأي اتحاد رياضي لا يتجاوب مع أهداف الهيئة في الفترة المقبلة، وفقاً للرؤية وخطط العمل الموضوعة من قبلها، والتي تتطلع لتحقيق الإنجازات الرياضية في المحافل الخارجية.

ودعا الناقد الرياضي الدكتور موسى عباس الاتحادات الرياضية إلى أن تعيّ دورها الحقيقي وألا تتمادى في عدم الالتزام بواجباتها تجاه الهيئة العامة للرياضة باعتبارها صاحبة الحق في الإشراف على الرياضة، مشيراً إلى أن إرسال التقارير إليها يُعد من الأعراف التقليدية، عن كل بطولة يرسل تقرير مفصل وشامل يحوي جميع التفاصيل للهيئة العامة، مضيفاً أن القرار المتخذ في مواجهة غير المتعاونين بحجب المال عنهم يعني وجود خلل كبير في السابق.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة اليد نبيل عاشور أن القرار يعد مؤشراً واضحاً لسياسية الهيئة في الفترة المقبلة، بالتشدد في المحاسبة ومساءلة من لا يحقق النجاحات المطلوبة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرياضة تعتزم زيادة الميزانيات الخاصة بالاتحادات، ما يعني أن إعمال مبدأ الحساب يجب أن يفعّل في مواجهة العاجزين، ويجعلهم يعيدون التفكير ألف مرة في الترشح للمناصب، إبان فترة الانتخابات وترك المجال لأصحاب الفكرة والرؤى المتميزة والطامحين للنجاح، بدلاً من الذين يأتون من أجل الظهور الإعلامي فقط وليس لديهم ما يقدمونه للرياضة.

وقال رئيس إدارة نادي الفجيرة ناصر اليماحي «يجب أن تكون هناك مراجعة لأداء الاتحادات بشكل عام ومحاسبة للعاجزين عن تحقيق الإنجازات في ظل الدعم المالي والفني الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة، باعتبارها المظلة الأشمل للرياضة في الدولة والمسؤولة عنها وصاحبة حق المحاسبة والسؤال عن النتائج».

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