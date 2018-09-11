مدرب الأرجنتين: القميص رقم 10 في انتظار ميسي حتى يتخذ قراره

شدد ليونيل سكالوني المدير الفني المؤقت لمنتخب الأرجنتين على أن القميص رقم 10 لن يظهر على جسد أي لاعب قبل أن يتخذ النجم ليونيل ميسي قراره.

وقرر الاتحاد الأرجنتيني أن لا يرتدي أي لاعب القميص رقم 10 في مباريات المنتخب في فترة التوقف الدولي الحالي دون الكشف عن أي أسباب. إلا أن تقارير صحفية إسبانية كشفت السبب.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: “بعض اللاعبين احتفظوا بأرقام قمصانهم التي لعبوا بها خلال كأس العالم”.

وأضاف “لكن القميص رقم 10 سيبقى لميسي حتى يتخذ قراره بالعودة لصفوف المنتخب أو لا”.

وأوضح “لم ننظر للأمر بطريقة سلبية، ولكننا اتخذنا القرار بعدم ارتداء أي لاعب للقميص رقم 10 في هذا المعسكر، لكن سنرى في المستقبل”.

ليونيل ميسي وبالاتفاق يغيب عن قائمة منتخب الأرجنتين الذي يواجه جواتيمالا وكولومبيا وديا وبغيابه لن يحمل أي لاعب القميص رقم 10.

لتكشف صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن قرار الاتحاد الأرجنتيني جاء لبث الثقة في ميسي للتأكيد على أن المنتخب يحتاجه دائما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأرجنتيني برئاسة كلاوديو تابيا لا يفضل الضغط على ميسي بإعطاء الرقم 10 لأي لاعب أخر في غيابه وهو ما اتفق عليه أيضا سكالوني المدير الفني المؤقت للمنتخب.

ولم يحدد بعد موقف عودة ميسي للمنتخب أم لا.

وودعت الأرجنتين كأس العالم 2018 من دور الـ16 بعد الخسارة من فرنسا 4-3، ليكمل الديوك طريقهم نحو النهائي ويحققوا البطولة.

ولعب ميسي مع الأرجنتين 128 مباراة سجل فيها 65 هدفا ليكون الهداف التاريخي لراقصي التانجو.

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