بلدية أبوظبي توفر خدمات عصرية لرواد شاطئ الحديريات

مازالت أجواء المتعة والنشاط تنبض في شاطئ الحديريات، مع توفير بلدية مدينة أبوظبي باقة راقية من المرافق الرياضية والترفيهية في أجواء تنعم بالحيوية ونقاء الأجواء والطبيعة ، حيث شهدت الفترة الماضية تزايداً ملحوظاً في أعداد زوار الشاطئ متجاوزاً 460 ألف زائر منذ افتتاح الشاطئ في مايو من العام الحالي 2018.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي أن شاطئ الحديريات قد أصبح من الوجهات المفضلة لمحبي السباحة والاستجمام تحت أشعة الشمس ، حيث يمتد شاطئ السباحة على مسافة 600 متر طولي وبمساحة كلية تبلغ 24000 متر مربع ، وتتوافر فيه جميع مقومات الأمن والسلامة، كما تتوافر فيه خدمات المنقذين طوال فترة السباحة بالإضافة إلى خدمات الأمن على مدار الساعة، ويمكن لهواة السباحة قضاء أجمل الأوقات في مياه الشاطئ النقية والآمنة يومياً من شروق الشمس وحتى مغيبها.

وحول معايير الأمن والسلامة المستخدمة في الشاطئ أكدت بلدية مدينة ـبوظبي أن الشاطئ يخضع لخدمات الأمن حسب معايير هيئة إدارة شركات الأمن المساعدة ASSD التابعة لوزارة الداخلية وخدمات الإنقاذ حسب المعايير العالمية التابعة لكلٍ من International Life Saving (ILS) و Swim US والمعتمدة من قبل حكومة أبوظبي، مشيرة أن دخول الشاطئ مجاني للزوار.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي أنها تعمل حالياً على دعم شاطئ السباحة في الحديريات بالمزيد من الخدمات المميزة لإسعاد المجتمع وتوفير خيارات متعددة أمام الزوار.

الحديريات تاريخ وأرقام

جزيرة الحديريات تمتد جنوب غرب جزيرة أبوظبي، على مساحة تغطي 3,000 هكتار تعد إحدى الجزر اللصيقة بجزيرة أبوظبي الأم، والتي تشكل في مجموعها أربع جزر محيطة بأبوظبي وهي: (جزيرة الحالة، وأبوكشيشة والفطيسي)، وكانت تشكل في الماضي وجهة مفضلة لسكان جزيرة أبوظبي وخصوصاً على صعيد الرعي والصيد والإقامة فيها خلال فصل الشتاء ، كون الحديريات تمتلك تربة رملية وطينية، وتنمو فيها أنواع مختلفة من الأعشاب.

كما تضم الحديريات مخزوناً سمكياً وفيراً في شاطئيها الغربي والجنوبي، وخصوصاً أسماك البدح والبياح والصافي، وتحتوي مكاناً واسعاً لصيد الروبيان حيث توفر الجزيرة بيئةً خصبةً لنمو الروبيان وتكاثره.

وتتمتع جزيرة الحديريات بحماية طبيعية نتيجة طبيعة تشكلها وهي بمنأى عن التيارات الهوائية المباشرة، الأمر الذي يمنحها أمواجاً هادئة وخفيفة وآمنة على مدار العام، وتعشش في الجزيرة طيور مختلفة الأنواع مثل “النورس”، “الغواي” و”الصر” بالإضافة إلى أنها موطن لعدد من الزواحف وفي مقدمها السلاحف.

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