اتحاد الكرة يجري قرعة كؤوس المسابقات في دبي

أكد إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية في اتحاد الكرة، حرص الاتحاد واستمراره في تبني بناء المراحل العمرية والاهتمام بها وتطويرها واكتشاف المواهب بالتنسيق مع أندية الدولة لما لذلك من أهمية بالغة في إعداد الأجيال واستمرار عطائها وتصعيد المتميز والموهوب منها إلى المنتخبات الوطنية.

جاء ذلك خلال مراسم سحب قرعة كؤوس المراحل العمرية للموسم الرياضي 2018 – 2019 (الشباب – الشباب تحت 18 سنة – الناشئين تحت 16 سنة – الاشبال تحت 15 سنة – الأشبال تحت 14 سنة) والتي أقيمت في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي، بحضور خالد عبيد، وخالد عوض عضوا لجنة المسابقات، وعبد القادر حسن مدير العلاقات العامة، ومحمد سرور مدير إدارة المسابقات، وممثلي أندية الدولة المشاركة في القرعة.

وتقدم الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالشكر والتقدير للأندية على تعاونها وجديتها في المشاركة في مسابقات المراحل العمرية التي ينظمها اتحاد الكرة واهتمامها بتوفير كل أسباب النجاح للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركة في هذه المسابقات، متمنيا بذات الوقت التوفيق والنجاح للجميع بموسم رياضي ناجح ومتألق.

وقبل البدء بسحب القرعة وزعت لجنة المسابقات جوائز هدافي دوريات المراحل العمرية حيث تم تكريم اللاعب أحمد شحدة أبو ناموس من نادي بني ياس كهداف لدوري الشباب برصيد 27 هدف، وجمعة طارق المطروشي من الفجيرة هداف دوري الشباب تحت 18 سنة برصيد 28 هدف، وعلي عبد الله النقبي من نادي خورفكان هداف دوري الناشئين تحت 16 سنة برصيد 52 هدف، واللاعب عيسى خلفان الحراصي من نادي العين هداف دوري الأشبال تحت 15 سنة برصيد 45 هدف، واللاعب إبراهيم سلطان الكعبي من نادي الذيد هداف دوري الأشبال تحت 14 سنة برصيد 40 هدف، واللاعب محمد خالد محسن هداف دوري الأشبال تحت 13 سنة الفئة (أ)، واللاعب جاسم عبد الرحيم الهياس من الجزيرة الحمراء هداف دوري الأشبال (ب) تحت 13 سنة.

وتم سحب القرعة بمشاركة كل من خالد عبيد وعبد القادر حسن وهدافي دوريات المراحل العمرية، وتم نشر جداول المسابقات على مواقع اتحاد الكرة وحسابات التواصل الاجتماعي.

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