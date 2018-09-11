إغلاق منشأة «مياه جبل الأرز» بمدينة العين بسبب تلوث عبوات مياه بميكروبات

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، اليوم (الثلاثاء)، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة “مياه جبال الأرز” والواقعة في مدينة العين- الصناعية، وتحمل الرخصة التجارية رقمIN-1001438) ) وذلك نظراً لعدم اتباع المنشأة المذكورة للاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين، ومخالفتها لقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار تلوث المنتجات الغذائية(مياه شرب معبأة) ميكروبياً دون اتخاذ إجراء تصحيحي فعال ، على الرغم من ضبط 3 مخالفات للمنشأة خلال العام الجاري 2018، وعدم قيام مسؤولي المنشأة بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات التي تم تحريرها خلال زيارة المفتشين لها في الفترات السابقة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ أمر الإغلاق الإداري بحقها، مؤكداً أن أمر الإغلاق سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة.

وأضاف القاسمي أن إغلاق المنشأة وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية .

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الجهاز باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .

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