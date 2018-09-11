30 تطبيق ولعبة متاحين مجانا لفترة محدودة على أندرويد
كما عودناكم مع نهاية ومنتصف كل أسبوع، نستعرض معكم باقة من التطبيقات والألعاب المدفوعة لنظام تشغيل أندرويد على أن تكون متاحة مجّانًا وبشكل كامل لفترة محدودة، لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُأجّل تحميل أي تطبيق يُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدود وإرجاعه لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل مباشرة للقائمة:
التطبيقات:
- Notes Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- VGBAplus – Pro GAMEBOY Emulator (No Ads) : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Lose Weight in 20 Days PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- App lock & gallery vault : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Email Pro : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Extremely Deep Meditation (Pro) : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Note Recognition – Convert Music into Sheet Music : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- 3D Steampunk Travel Pro lwp : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Piranha Aquarium 3D lwp : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Art Alive: Night 3D Pro lwp : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- PARIS Wallpapers 4K Pro ( PARIS Backgrounds ) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Falco HD Wallpapers : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Flat X Pixel – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- MIUY 10 – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- UX Experience S9 – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- 3D/4D HyperCube Color Style : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Plix – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Space-X Watch Face Interactive : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Slou – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
الألعاب:
- Cannon Master VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- CashKnight ( Soul Event Version ) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Maze Games – Teeter : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- V for Vampire : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Artists Kids Coloring Book : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Game School : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Dead Bunker II HD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dead Bunker 3: On a Surface : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- SliderMania Wonders Pro (Puzzles) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sonny The Mad Man : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- TouchBlocks PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.