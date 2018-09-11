شاهد بالصور | أرخبيل الفارو في الدنمارك

لا يعرف الكثيرون، الكثير من المعلومات حول أرخبيل الفارو الواقع في أقصى شمال المحيط القطبي، والذي يتبع الدنمارك، لكن المؤكد أن هذه الجزر تعد أكثر المناطق مذهلة على كوكب الأرض.

وتوضح صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أرخبيل الفارو أو جزر الفارو تضم 18 جزيرة، وعلى الرغم من أن جزيرة واحدة فقط من بينهم هي الشهيرة، لاسيما بمنارتها البحرية، إلا أن باقي الجزر تتمتع بجمال استثنائي.

تشير الصحيفة أن الفارو تضم مناظر طبيعية لا يمكن لخيال كاتب حتى أن يتصورها.

تعني باللغة المحلية “جزر الخراف”، تقع هذه الجزر في خليج بشمال المحيط الاطلنطي، وتشكل الخراف أكثر الحيوانات انتشارا فيها، بالإضافة إلى عدد قليل من البشر الذين يعيشون فيها، وهذا يعني أن معظم المعالم المذهلة لهذه الجزيرة لا تزال غير ملموسة وتنتظر الاكتشاف.

وبغض النظر عن أي مكان ستكون عليه في الفارو، فبالتأكيد ستجد نفسك وسط منظر طبيعي مذهل، وكأنه قادم من كوكب آخر.

من بين الأماكن التي يمكن زيارتها على وجه الخصوص في هذه الجزيرة، منازل ساكسون المذهلة، المغطاة كاملا بالنباتات والأعشاب، وأيضا شلالات جاسادالور.

وهناك قناة ليتيسفاتنوتريالنيبا، وهي بحيرة متشكلة أعلى هضبة، أسفلها بحيرة أخرى.

وهناك أيضا الجبال البيضاء التي تسكنها الخراف، في تمازج مذهل.

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