دراسة: “الصداقة” عند الأطفال الذكور أكثر وفاء من الإناث

أظهرت دراسة طبية أجريت في كلية الطب بجامعة نيويورك الأمريكية أن الصداقة بين الأطفال الذكور أقوى وأكثر صدقا بالمقارنة بالفتيات فى المرحلة العمرية الخاصة بالالتحاق بالمدرسة.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة “بلوس وان” الطبية الأمريكية فى عددها الأخير بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، أن تنامى الصداقة بين الأطفال من الذكور هى الأسرع والأصدق مقارنة بالفتيات، مضيفة ان الترابط بين الأصدقاء الذكور يظل لفترة أطول ما يخلق بينهم ثقة تجعلهم يمنحون أسرارهم لبعضهم البعض على عكس الإناث .

اقرأ ايضا

التعليقات