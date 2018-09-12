ملياردير سويسري يطلق شركة للطيران الخاص من دبي

أعلن الملياردير السويسري توماس فلور عن إطلاق شركة “فيستا جلوبال هولدينجز” التي ستتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها؛ لتوفر حلولاً للسفر الخاص وخدمات تأجير الطائرات وتمويلها للعملاء الذين يرغبون في شراء طائرات خاصة.

وقال فلور “لقد كانت فيستا جلوبال رؤيتي منذ إطلاقي لشركة فيستا جيت في عام 2004، وكنت أرغب في إنشاء شيء جديد بالفعل، يساهم في دعم سوق الطيران التجاري عبر مجموعة من خدمات الطيران الشاملة”

وتتكون «فيستا جلوبال» من 3 شركات، «فيستا جيت» لطيران رجال الأعمال، و«فيستا ليز» لتأجير الطائرات وتمويلها، بالإضافة إلى «تيك أكس» لتكنولوجيا الطيران المتطورة ، وستوفر «فيستا جيت» لعملائها خدماتها بـ 70 طائرة خاصة وستبدأ عملياتها في عام 2019، وستقدم عدة خيارات للعملاء من تأجير الطائرات الخاصة إلى تمويلها.

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