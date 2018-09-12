المواقف مجانية غداً في الشارقة بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن جميع المواقف العامة في المدينة ستكون مجانية يوم غدٍ الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهي مناطق شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3.

وحذرت البلدية من سوء استخدام المواقف كالوقوف المزدوج أو الوقوف أمام حاويات النفاية وغيرها من المخالفات التي تعرض صاحبها للغرامات المقررة على مدار الساعة.

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