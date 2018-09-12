القرقاوي: اعتذرنا عن الآسياد بسبب حالات هروب وتمارض

أظهرت العقوبات الرادعة التي اتخذها اتحاد كرة السلة برئاسة إسماعيل القرقاوي بحق 6 من لاعبي المنتخب ، حجم المعاناة التي كان يعانيها المنتخب من أجل الوفاء بوعد المشاركة في الدورة الآسيوية الماضية إذ أظهرت التقارير أن المنتخب كان ضحية لتلاعب وتهاون وابتزاز عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوفه .

وكشفت تقارير الاتحاد تعمد عدد من اللاعبين الأساسيين بالمنتخب، عدم الانخراط في صفوفه وعدم الانتظام في تدريباته الخاصة بالإعداد للآسياد، لأسباب مختلفة منها سعي البعض للضغط على الإدارة للحصول على مكافآت بشكل استثنائي وإضافي عما هو مقرر بالفعل وإدعاء البعض الإصابة وعدم قدرته على الانخراط في التدريب، ورفض البعض قرار التفرغ الذي أصدره الاتحاد بالتعاون مع هيئة الرياضة ، مما صعّب مهمة المنتخب في السفر إلى جاكرتا، لغياب 6 لاعبين دفعة واحدة من مجموع 12 لاعباً؛ الأمر الذي جعل اتحاد اللعبة يتخذ قراراً بالاعتذار عن عدم المشاركة بعد إخطار كل من هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

وأصدر مجلس إدارة اتحاد السلة قرارات رادعة طالت كل من الشقيقين سعيد مبارك ومحمد مبارك من نادي شباب الأهلي فتم إيقافهما سنة كاملة، فيما تم إيقاف زميلهما من النادي نفسه، محمد عبد اللطيف عبد الإله 6 مباريات، وطلال سالم لاعب نادي النصر 4 مباريات وتغريمه 20 ألف درهم، كما تم إيقاف كل من راشد ناصر من شباب الأهلي وجاسم محمد من الشارقة مباراتان مع تغريم كل منهما 10 آلاف درهم .

وأكد إسماعيل القرقاوي، أن تلك العقوبات اتخذت لتؤكد حرص الاتحاد على إرساء القيم والمبادئ، وبث روح الولاء والانتماء للوطن عند كل الرياضيين وبخاصة لاعبي المنتخبات الوطنية الذين يرتدون شعار الدولة ويمثلونه في المحافل الدولية، وقال إن ما وصل إليه حال عدد من لاعبي المنتخب خلال الفترة الأخيرة كان يحتاج إلى وقفة قوية، وإلى عقاب صارم من قبل إدارة الاتحاد التي لم تبخل يوماً على لاعبيها طوال تاريخ اللعبة وأضاف أن الخوف كان من أن تصبح مسألة التمرد والغياب المتعمد والابتزاز ظاهرة، فتنتشر مستقبلاً عبر لاعبين آخرين، فمحاسبة المخطئين يجعلهم عبرة لكل من يتهاون في تلبية نداء الوطن في أي مشاركة مقبلة.

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