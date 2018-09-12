سيميوني يتحدث عن إمكانية تدريب نجله

فتح دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الباب أمام تدريب نجله جيوفاني مهاجم فيورنتينا يوما ما.

وقال سيميوني في تصريحات لإذاعة كادينا كوبيه الإسبانية يوم الثلاثاء عن ابنه البالغ من العمر 23 عاما “هو شاب موهوب، ولديه كل ما أبحث عنه في مركز المهاجم”.

وأضاف “لكن وجود ابنك في غرفة خلع الملابس من الممكن أن يكون أمرا معقدا”.

وواصل المدرب الارجنتيني “لو أصبح لاعبا رائعا في عالم كرة القدم خلال 5 أو 6 سنوات، سنتحدث حول ذلك”.

واستطرد “ولكن في الوقت الحالي، من الأسلم أن يلعب في مكان آخر. إن عمره 23 عاما فقط”.

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