إطلاق “الدار للاستثمار” في أبوظبي بأصول تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم

أعلنت الدار العقارية -المتخصصة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي- عن تأسيس شركة “الدار للاستثمار” لتكون أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة.

وتتولى الشركة الجديدة ملكية وإدارة بعض من أبرز الأصول العقارية في أبوظبي بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم إماراتي “5,4 مليار دولار أمريكي”.

وتعد “الدار للاستثمار” حالياً مملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية وتسعى إلى تحفيز كفاءة رأس المال والعمليات التشغيلية بهدف تحقيق القيمة للمساهمين، وتوفير أساس راسخ لمرحلة جديدة من النمو المتسارع.

وتضم محفظة “الدار للاستثمار” – المرخصة من خلال سوق أبوظبي العالمي- باقة من الأصول العقارية المميزة ذات العائدات الجذابة التي تشمل 5000 وحدة سكنية، وأكثر من500 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة الرئيسية، وعدداً من أهم وأشهر الأصول في أبوظبي مثل ياس مول والمقر الرئيس لشركة الدار، وبرجي صن آند سكاي، فضلاً عن أكثر من 2400 غرفة فندقية أغلبها في جزيرة ياس.

وكدليل مباشر على قوتها المالية، حصلت شركة الدار للاستثمار على تصنيف “Baa1” من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة، وبدرجة تصنيف أعلى من الدار العقارية نفسها، وسيتاح للشركة الوصول إلى رأس المال وفق شروط جيدة بمعزل عن الدار العقارية، وهي تعمل على إصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب.

وتتبنى الدار للاستثمار المبادئ ذاتها المعتمدة حالياً في مؤسسات إدارة الأصول بما في ذلك سياسات الدين وتوزيع حصص الأرباح مما يوفر مزيداً من الوضوح والشفافية للمستثمرين.

وقال رئيس مجلس إدارة الدار العقارية محمد خليفة المبارك أنه كان للدار العقارية بصمة واضحة في تطور ونضج القطاع العقاري في أبوظبي منذ تأسيس الشركة في عام 2004، وبرزت إسهاماتها بشكل جلي في تطوير وإدارة أهم وأضخم المعالم والوجهات العقارية في الإمارة.

وأضاف: “يشرفنا اليوم أن نعلن عن هذا الإنجاز الجديد بتأسيس شركة الدار للاستثمار – أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة”.

وبامتلاكها أصولاً عقارية متميزة بقيمة 20 مليار درهم إماراتي، تتيح الدار للاستثمار فرصة سانحة أمام المستثمرين للاستفادة من سوق أبوظبي التي يحظى اقتصادها بتصنيف “AA”.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية طلال الذيابي: “تتيح لنا الدار للاستثمار تسريع فرص النمو وتحقيق مزيد من القيمة للمساهمين وهي الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي ترسخ مكانتنا الرائدة في قطاع العقارات بأبوظبي، بما فيها الشراكة الاستراتيجية مع شركة “إعمار”، والاستحواذ على أصول من شركة التطوير والاستثمار السياحي، وبالاستناد إلى هذا الزخم الإيجابي ونضج محفظتنا الاستثمارية نجحنا الآن بتأسيس شركة مميزة للاستثمارات العقارية في المنطقة، ونعتقد أن قطاع العقارات في أبوظبي يشكل حالة استثمارية مميزة في ضوء الركائز الاقتصادية القوية للإمارة والتزام حكومتها بتحقيق النمو والإيرادات الجذابة لأصولها العقارية”.

ومن ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الصايغ: “يسرنا انضمام الدار للاستثمار أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة إلى منظومة أعمالنا المتنامية، ويشكل إطلاق هذه الشركة محطة مهمة في قطاع الاستثمارات العقارية بأبوظبي، كما يعزز مسيرة دولة الإمارات والمنطقة عموماً نحو النمو والتنويع الاقتصادي، ويسرنا أن يواصل سوق أبوظبي العالمي دوره المهم ليس فقط كمنصة للشركات العالمية وإنما أيضاً لدعم جهود شركاتنا المحلية لتحقيق النمو والتوسع”.

ويأتي تأسيس “الدار للاستثمار” في وقت تبدي فيه حكومة أبوظبي التزامها بدعم اقتصاد الإمارة عبر إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، ومن شأن ذلك أن يزيد من جاذبية العاصمة أبوظبي عبر تسريع مسيرتها التنموية وتوفير المزيد من الزخم لاقتصادها وتسهيل مزاولة الأعمال فيها.

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