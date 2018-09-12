موارد الفجيرة: 3 طائرات «درونز» جديدة لرصد المخالفات البيئية

تعتزم مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الفترة المقبلة إضافة ثلاث طائرات بدون طيار (درونز) لتنفيذ مهمات الرصد البيئي.

وقال المدير العام للمؤسسة المهندس علي قاسم إن الأسطول الحالي يضمّ أربع طائرات تراقب أنشطة المنشآت التعدينية والمحاجر وترصد مخالفاتها، مستندة إلى أحدث التقنيات التصويرية.

وأكد أن تزويد الأسطول بطائرات جديدة يندرج ضمن الخطط التطويرية لـ «موارد الفجيرة» وتحسين آليات ومعدات عملها، ما يرتقي بأداء قطاع التفتيش البيئي، مضيفاً أن اعتماد الوسائل التكنولوجية المبتكرة يساعد في تحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الدقيقة ويتيح تطويق المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه مرتكبي التجاوزات.

وأوضح قاسم أن الطائرات تتميّز بمواصفات عالية الجودة، إذ تختصر الوقت والجهد، وتوثّق مخالفات المنشآت التعدينية بالفيديو والصور، مشيراً إلى ربطها بغرفة العمليات في المؤسسة.

وأردف أن «الدرونز» يمكنها بلوغ الأماكن الصعبة والوعرة، الأمر الذي يسهّل عمل المراقبين ويضمن حماية البيئة وتغطية مناطق الفجيرة كافة.

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