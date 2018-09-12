شاهد بالفيديو | مداهمة شقة سكنية تمارس أنشطة تجميلية بدون ترخيص في أبوظبي

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع شرطة ابوظبي حملة مداهمة على أحدى الشقق السكنية التي تمارس أنشطة مراكز التجميل النسائي في مدينة أبوظبي من دون ترخيص رسمي مما يترتب عليه مخالفة صريحة بممارسة نشاط تجاري من دون ترخيص والحاق أضرار صحية على المستهلكين.

وقال السيد أحمد طارش القبيسي مدير ادارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة أن الحملة تم تنفيذها بعد حصول مفتشي الدائرة على بلاغ يفيد بممارسة هذا النشاط الذي يتطلب موافقات واعتمادات من قبل الجهات الحكومية المعنية في هذا المجال والذي يتطلب أيضا حصول ممارسي هذا النشاط على شهادة ممارسة المهنة من طبيب مختص ومعتمد من الجهات المحلية.

وأكد القبيسي حرص اقتصادية ابوظبي على تنفيذ الأحكام والقوانين والأوامر الاقتصادية الاتحادية المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية التي تمارس عملها على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2018 بشأن الاختصاصات الاضافية للدائرة والقرار رقم (25) لسنة 2008 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وأشار الى أن فريق التفتيش بالدائرة وشرطة ابوظبي قام بمداهمة المنزل حيث تم ضبط كافة المعدات والاجهزة التي يتم استخدامها في عمليات التجميل الخاصة بالنساء ومخالفة الاشخاص الذين يمارسون هذه المهنة من دون ترخيص واحالتهم الى جهات الاختصاص.

ودعا أحمد طارش القبيسي عامة الجمهور من المستهلكين الى تحري الحيطة والحذر في التعامل مع الافراد الذين يمارسون مثل هذه الانشطة الصحية غير المرخصة من الدائرة والجهات الحكومية ذات الاختصاص الامر الذي قد يترتب عليه اضرار صحية ومادية جسيمة بسبب عدم توفر شرط الأهلية العلمية المتخصصة في هذا المجال الطبي الذي بات يشهد اقبالا ملحوظا من المستهلكين.

واشاد القبيسي بمستوى التعاون والتنسيق بين الدائرة وشرطة أبوظبي في التصدي لمثل هذه الظواهر السلبية في مجتمع امارة ابوظبي الامر الذي يعكس حرص حكومة امارة ابوظبي على توفير بيئة أعمال سليمة من أولوياتها توفير الحماية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

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