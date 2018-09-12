الشارقة | تحقيق في ملابسات وفاة إفريقية سقطت من إحدى البنايات في منطقة الخان

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في واقعة وفاة فتاة ثلاثينية متأثرة بسقوطها من إحدى البنايات بمنطقة الخان بمدينة الشارقة.

وقال العقيد عبداللطيف إبراهيم الغروبتي مدير مركز شرطة البحيرة الشامل بشرطة الشارقة: “تلقينا بلاغاً من غرفة العمليات المركزية يوم الثلاثاء الموافق 11سبتمبر 2018 وتحديداً عند الساعة الرابعة والنصف عصراً والذي يفيد بوجود جثة مسجاه على الأرض تحت إحدى البنايات بمنطقة الخان، وفور تلقينا للبلاغ وصلت فرق الشرطة ودوريات الأنجاد والمختبر الجنائي، والتحريات والمباحث الجنائية والإسعاف الوطني والإنقاذ إضافة لضابط التحقيق بمركز البحيرة الشامل (منطقة الاختصاص) إلى مكان الحادث”

وأضاف العقيد الغروبتي “تبين من المعاينة الأولية أن الجثة تعود لإحدى السيدات من الجنسية الأفريقية في الثلاثين من عمرها سقطت من الطابق الـ19 للبناية التي وجدت أسفلها ومازال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافعها، حيث أمر وكيل النيابة بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي للتعرف إلى الأسباب الحقيقية والدقيقة التي أدت إلى سقوطها”. ​

من جانبه دعا المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول أخبار الحوادث وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية دون الاجتهاد الشخصي، لعدم التأثير على سير التحقيقات وحرصاً على المصداقية.

وتعمل العديد من الجهات المختصة في إمارة الشارقة على تنظيم حملات توعوية من الحوادث بمختلف اللغات لنشر ثقافة الوقاية والسلامة للجميع وتفادي الحوادث حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.