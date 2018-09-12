دروب بوكس تعمل على إضافة ميزة التوقيع الإلكتروني للملفات

ربما تأخر الوقت كثيرًا بالنسبة لمنصة مثل دروب بوكس من أجل تطوير ميزة التوقيع الإلكتروني للملفات، لكن على ما يبدو أنها تعمل على تطويرها في المستقبل بحسب ما ظهر من إرسالها لاستبيان للمؤسسات والمستخدمين للحديث حول الأمر.

حيث أن الاستبيان يقدم أسئلة حول توفير التوقيع الالكتروني “E-Signature from Dropbox” على المنصة في الفترة القادمة، وشمل أسئلة حول استخدام المشتركين لخدمات التوقيع الالكتروني من منصات أخرى مثل Adobe e-Sign أو DocuSign، وهو ما يعني أن الميزة لن تختلف كثيرًا.

وإذا ما أطلقت الشركة هذه الميزة، فإن المستخدم سيكون قادرًا على إضافة التوقيع الإلكتروني للملفات وإرسالها بشكل مباشر في وقت قصير لإنهاء التعاملات، وهو ما يعني قبول أكثر لأصحاب الأعمال على المنصة.

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