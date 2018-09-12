شاهد بالصور | آبل تكشف عن هواتف آيفون الجديدة “iphone xs” و “iphone xs max”

أعلنت شركة آبل قبل قليل خلال مؤتمرها عن منتجاتها الجديدة التي ضمت نسختين من هاتف آيفون وساعة آبل سيريس 4 .

آيفون xs وآيفون xs max

آيفون Xs يحمل لون ذهبي جديد ويأتي باللون الفضي و الرمادي وبشاشة OLED وبمقاس 5.8 بوصة وهناك نسخة من الايفون تحمل شاشة بمقاس 6.5 بوصة بأسم ايفون xs max ، والهاتف مقاوم للماء ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومغطى بزجاج أكثر ديمومة وتم خلاله تحسين مكبرات الصوت ويحتوي على خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد و تم تحسين بصمة الوجه مع وجود معالج جديد وسريع يعتمد على تقنية 7 نانوميتر الأولى من نوعها على الأطلاق والتي تجعل التطبيقات أسرع بنسبة 30 % وستكون السعة التخزينية للإيفون xs الهاتف الأول 512 ميجا أما الهاتف الأكبر ستكون سعته 4 جيجا .

وتضم مواصفات الجهاز أيضا سماعة خارجية مدعومة بنظام “دولبي” الجديد لتحسينها أما الكاميرات فقد تم استخدام مستشعرات جديدة لها بالخلف والأمام تجعلها تقوم بتريليون عملية معالجة للصورة الواحدة وهناك ميزة جديدة بالكاميرا تسمى “سمارت أتش دي أر” تعتمد على إضافة تفاصيل إضافية للضوء والظلال والى جانب ذلك يحتوي هاتف آيفون الأكبر على ميزة تسجيل الصوت ضمن الفيديو بصيغة ستيريو بدلا من مونو ، كما ان هاتف آيفون Xs يتحوي على بطارية تعطيك عمر يزيد بـ 30 دقيقة عن آيفون X أما الهاتف الأكبر فتزيد عمر بطاريته عن آيفون x بساعة ونصف .

ساعة أبل الجديدة “سيريس 4 “

أصبحت ساعة آبل بشاشة أكبر من السابق بنسبة 30% وتركز بالأساس على 3 أشياء هم الصحة واللياقة والاتصال كما انها أصبحت تعرض التطبيقات بواجهة أكبر وأفضل من السابق وقد تم تحسين مكان المايكروفون في الساعة لتحسين إلتقاط الصوت والمكالمات بنسبة 50 % إلى جانب كونها تحتوي الآن على معالج أسرع من السابق بمرتين والجزء الخلفي من الساعة مصنوع بالكامل من السيراميك الأسود والكريستال ويمكنها التنبوء بالسقوط خلال الرياضة وبضعف نبضات القلب وطلب المساعدة بشكل تلقائي كما يمكن لساعة آبل 4 القيام بعمل تخطيط كهربائي لنبضات القلب وحفظ النتائج لعرضها على الطبيب الخاص بك وتمتلك الساعة عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة وستتوفر الساعه في 21 سبتمبر القادم وتبدأ بسعر 399 دولار للساعات الداعمة لنظام تحديد المواقع بينما ستباع الساعة الداعمة لميزة الاتصال بمبلغ 499 دولار .

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