تنويه من قنصلية الدولة في هيوستن إلى المواطنين بشأن فيضانات متوقعة

قنصلية الدولة في هيوستن : نطالب كافة الطلاب والمرضى ومواطني دولة الإمارات المتواجدين حاليا في ولاية تكساس والمناطق المحيطة بأخذ الحيطة والحذر من الفيضانات المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة في مناطق متفرقة وخصوصا مدينة هيوستن والمناطق المحيطة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة بسبب المنخفض الاستوائي والرجاء الاستماع إلى نشرات الأخبار ومحطات الطقس والاحوال الجوية للتعرف على أخر المستجدات بهذا الشأن والإلتزام الصارم بالتحذيرات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية في المناطق المتواجدين فيها.

وللطوارئ أو طلب المساعدة، يرجى الاتصال على 911 ولمزيد من المساعدة على الرقم التالي 0097180044444 ورقم هاتف القنصلية المخصص للطوارئ : 7135020206

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